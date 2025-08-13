La Municipalidad de Ushuaia incautó y descartó 900 kilos de carne de un frigorífico

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bromatología, incautó y procedió al descarte de 900 kilos de carne pertenecientes a un local comercial ubicado en la esquina de las calles Rubinos y Puerto Español, lugar donde se encuentra el local de un Frigoríco de reconocida marca.

La situación fue detectada durante controles habituales de inspección. De acuerdo al informe, la carne tenía etiquetas de fecha de vencimiento del mes anterior.

Desde la empresa argumentaron que se trató de un problema de rotulación, sin que dicha afirmación pudiera certificarse, por lo que se procedió a la incautación de la mercadería, con la colaboración de la Policía de la Provincia.

En relación con las fechas de vencimiento declaradas en los envasados al vacío, se determinó el decomiso por motivos de salud pública, con el objetivo de retirarla de la cadena comercial y proteger a la población de posibles riesgos.

Se labraron las actas correspondientes y se aplicaron las sanciones previstas a la firma responsable.