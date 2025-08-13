Espeche denunció inacción municipal: “Ushuaia carece de gestión, las calles e instalaciones están cada vez peor”

El concejal de Ushuaia, Vladimir Espeche, expuso fuertes críticas a la gestión municipal por el deterioro de las calles, la falta de mantenimiento en barrios periféricos y el estado deplorable de las instalaciones deportivas de la ciudad. Lo hizo en declaraciones radiales, donde advirtió que recibe a diario reclamos de vecinos de sectores como Andorra y el río Pipo, afectados por calles intransitables y servicios deficientes.

“Durante este invierno no pasaron las máquinas. Hubo una gran acumulación de hielo que, al subir la temperatura, empeoró la situación. Hay falta de compromiso del Ejecutivo con los empleados, y tampoco se contratan terceros para llevar adelante un plan serio de mantenimiento de las arterias”, afirmó.

El edil sostuvo que la situación de los polideportivos es crítica, mencionando el caso del “Cochocho” Vargas y el polideportivo de Andorra. “Nuestros trabajadores pasan frío; en algunos casos dependen de un pequeño calefactor en un espacio mínimo. Las calderas no tienen mantenimiento adecuado ni certificaciones técnicas. Esto es falta de gestión”, denunció.

Espeche relató que durante una recorrida constató filtraciones en techos, canchas inutilizables y falta de calefacción en pleno invierno, lo que provoca que adultos mayores y niños que realizan actividades deportivas se vean afectados. “La presidenta del Instituto de Deporte me mintió respecto a los problemas del natatorio de Andorra. Dijo que se arreglaba en dos semanas y en realidad era un problema estructural. Es una vergüenza”, subrayó.

También cuestionó la ausencia de señalización y sendas peatonales en varios puntos de la ciudad, y adelantó la presentación de más de 16 proyectos vinculados a seguridad vial, entre ellos una ordenanza para permitir que vehículos de transporte de pasajeros de hasta ocho plazas puedan circular tres años más allá del límite actual, en línea con la normativa nacional.

Finalmente, el concejal fue contundente:

“Llevan diez años en la función y cada vez nuestras instalaciones están más deterioradas, la ciudad más sucia. Ushuaia carece de gestión. No se refleja en obras el dinero que aportamos los vecinos”.

Espeche dejó en claro que, si no hay un cambio de reacción en el Ejecutivo, la situación de calles y servicios seguirá deteriorándose, afectando directamente la calidad de vida de los vecinos.

Espeche impulsa ampliar la vida útil de combis para transporte turístico

Por otro lado, El concejal del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ordenanza para extender de 10 a 13 años la antigüedad máxima permitida a las combis de hasta 8 pasajeros que realizan transporte turístico en Ushuaia, alineando la norma municipal con la Resolución 10/2024 de la Secretaría de Transporte de la Nación. La prórroga se otorgaría si las unidades aprueban inspecciones técnicas cada cuatro meses.

Vladimir Espeche argumentó que muchas combis están en perfecto estado y que la restricción actual ahoga a pequeños operadores —el 40% de los afectados— que no pueden costear una renovación. Niega que se trate de bajar estándares y remarca que es una medida para “dar oxígeno” al sector sin renunciar a los controles de seguridad.

El edil criticó la “desconexión” del Ejecutivo municipal con las necesidades del turismo y llama a no frenar “el motor económico de Ushuaia” por cuestiones burocráticas. El proyecto será debatido en las próximas semanas y ya genera resistencia en el bloque oficialista, que advierte sobre un posible “relajamiento de estándares”.