La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones al Taller de Sikus a dictarse en el Centro Comunitario del Barrio Kaupén.

La iniciativa, que está destinada a personas a partir de los 9 años, contará con clases en la calle Leum N° 2019 los días lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas y los días sábado de 17:00 a 19:00 horas a cargo del profesor Martín Quisver. Quiénes deseen participar, podrán inscribirse a través del WhatsApp 2901-634079.

Vanina Ojeda, subsecretaria de Cultura, destacó que “estamos muy contentos de sumar esta propuesta en el Kaupén, acercando este instrumento tan típico de nuestra cultura y región, para que todos y todas puedan entrar en contacto con una parte de nuestra música latinoamericana”.

Para conocer más sobre las propuestas de Talleres Culturales Municipales, las y los interesados podrán contactarse al WhatsApp 2901-634079 o visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.