La Municipalidad acompañará el “Encuentro de Danzas Folclóricas para Niños, Niñas y Adolescentes”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este domingo 17 de agosto a las 18:00 horas en el Centro Cultural Esther Fadul el “Encuentro de Danzas Folclóricas para Niños, Niñas y Adolescentes” organizado por el programa de radio La Peña de Argentina.

La propuesta, que se realizará con entrada libre y gratuita, presentará espectáculos de Tierra Gaucha, Nuestro Legado, Folklore en Zapatillas y Arrebol, así como academias, talleres, escuelas, agrupaciones y grupos de danzas folklóricas, que exhibirán conjuntos de danza tradicional entre 6 y 10 años, de entre 10 y 17 años y un apartado de presentaciones de malambo. Amenizando la jornada, habrá un servicio de buffet presentando platos típicos.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “estamos muy contentos de acompañar esta propuesta, que viene a generar un espacio de encuentro para niños, niñas y adolescentes, buscando difundir el arte de la danza popular y crear comunidad. Desde la gestión municipal, vamos a seguir fortaleciendo estos eventos que visibilizan nuestras tradiciones”.