Salmoneras: «Es un grave retroceso», dijo Freiberger

La concejal del bloque Provincia Grande, Daiana Freiberger mantuvo conversación telefónica en el programa radial “Entre Nosotros” donde dialogó sobre la actual situación que viven los vecinos de la ciudad de Ushuaia y de la provincia.

La edil Daiana Freiberger de la capital fueguina recorrió diferentes puntos del ejido urbano mediante invitación de vecinos, “pudimos constatar que la entrada al Barrio de Andorra es imposible, son situaciones complicadas no solo para el que tiene vehículo, más aún para el ciudadano de a pie”, señaló.

Cabe recordar que la representante de Provincia Grande en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante presentó una solicitud para incorporar al Plan de Obras 2025/26 la pavimentación de las calles que dan ingreso tanto al mencionado barrio como al Dos Banderas. Dicho proyecto fue rechazado por los concejales del PJ y FORJA.

Daiana Freiberger analizó el impacto de la Emergencia Vial considerando el malestar por parte de los vecinos ya que “el estado de las calles es deplorable y muchas han sido repavimentadas en este marco” y detalló que no han habido nevadas importantes como para dificultar el trabajo de reparación y catalogó que “la situación se agravó”.

Asimismo comparó esta “falencia de solución real” con el estado actual de los establecimientos deportivos municipales.

La concejal Freiberger también recorrió el Barrio Akawaia por solicitud de dicho Centro Vecinal que mantiene una lucha por el avasallamiento de un proyecto inmobiliario que atenta contra el espacio público. El reclamo de los vecinos de la calle Hol-Hol al 1400 está activo desde hace cuatro años “me mostraban la carpeta de notas y notas sin ninguna respuesta del Ejecutivo Municipal”.

En esa zona se está levantando un edificio, que como muestran los vecinos, la construcción ha desplazado arbitrariamente la línea de deslinde, invadiendo parte de la plaza estipulada según la plancheta catastral vigente, “hoy los niños y niñas no pueden utilizar la plaza porque no cuentan con la seguridad necesaria, los juegos se están cayendo al hueco.”, describió.

Por otra parte, atenta a los problemas de la provincia Daiana Freiberger lamentó que haya que tener esta discusión nuevamente sobre las salmoneras, “es un grave retroceso en materia medioambiental, el 2021 culminó con la sanción de la Ley 1355.” En lo personal, tomó postura “como habitantes de esta tierra tenemos el honor y el deber de defenderla y de velar por las generaciones futuras, para mi es un no a las salmoneras”, exclamó.