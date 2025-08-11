Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Espeche impulsa la declaración de interés municipal de la ley que prohíbe el cultivo de salmónidos en Tierra del Fuego

El concejal del Movimiento Popular Fueguino, Vladimir Espeche, presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante declare de interés municipal la Ley Provincial N° 1355, que prohíbe el cultivo y producción de salmónidos en aguas lacustres y marítimas de la provincia.

Sancionada en 2021, la norma fue pionera a nivel mundial y se convirtió en un hito histórico en materia de protección ambiental. Su objetivo es preservar la biodiversidad marina y lacustre, proteger los ecosistemas y garantizar el desarrollo sustentable de actividades como la pesca artesanal, el turismo de naturaleza y el buceo recreativo.

“La Ley 1355 es un ejemplo de política pública responsable, reconocida internacionalmente. Es nuestro deber como ciudad acompañar y reafirmar su espíritu”, expresó Espeche.

La iniciativa recuerda que el cultivo intensivo de salmónidos en jaulas flotantes, aplicado en otras regiones, provoca contaminación, transmisión de enfermedades a especies nativas, escapes masivos de ejemplares exóticos y degradación de hábitats.

Con esta declaración, el Concejo reafirma su compromiso con la defensa de los bienes comunes y con la promoción de políticas ambientales que cuiden el patrimonio natural de Tierra del Fuego.

