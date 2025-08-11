Discapacidad: «Hoy vamos a reclamar por la vulneración de nuestros derechos»

Este lunes desde las 15 horas se realizará una manifestación en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y por la Ley 1355 (#nosalmoneras en TDF) en San Martín 1431, en Ushuaia, frente a la Legislatura.

La convocatoria se encuentra bajo el lema «nadie se salva solx» porque «sabemos que la salud, la educación, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y de la naturaleza están siendo atacados sin descanso», hubo una respuesta muy favorable para apoyar la jornada de lucha.

Maria Jose Pazos de la Comisión de Discapacidad indicó en RADIO PROVINCIA que los reclamos se centran en la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, trabajo y vivienda, así como en el incumplimiento de leyes que deberían garantizar estos derechos. «La lucha tiene que ser una sola» mientras «hay planteos intentan dividirnos, y esto no debe ser así, esta demostrado que la unidad puede lograr conquistas de derechos».

Durante este lunes se denunciará la indiferencia del Estado provincial y nacional, la fuga de profesionales especializados, la insuficiencia de recursos y la burocracia que dificulta el acceso a los servicios: «Hoy vamos a reclamar en principio por el acceso a una vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda, el acceso a trabajo y el acceso a justicia es lo mínimo para garantizar la vida digna de cualquier ser humano, pero sobre todo de aquellas personas que más necesitan los sectores con mayores posibilidades de vulneración de sus derechos que es el Colectivo por la Discapacidad».

Otra denuncia que realizo Pasos fue el incumplimiento desde «hace diez años» de la Ley N°48, y de la adhesión a la Ley Nacional 24.901, que es la Ley de Prestaciones en Discapacidad. Otra problemática es la «burocratización» al acceso a terapias y tratamientos o la baja en beneficios a pañales o medicación.

«Otros actores del sistema van colapsando. Uno de nuestros planteos es que, por favor, detengan la fuga de profesionales. Nosotros nos estamos quedando sin profesionales en las especialidades. Por ejemplo, la única psiquiatra infanto juvenil que había en Ushuaia no solo se fue de la provincia por el mal pago, sino que fue el país», alertó.

«Ya se cumple un año de la apertura del centro de rehabilitación. Pero muchas familias, desde esa fecha, estamos esperando un turno en el centro. En septiembre nos cortaron el servicio a través de la obra social en el Centro de Neurorrehabilitación CIKRU y estamos esperando un turno, no es porque no haya lugar, no es espacio físico, es porque no hay profesionales para atender la demanda, sostuvo.

Para Pasos el estado los deja desamparados para una persona con discapacidad colabore en lograr la independencia. «Muchas veces la preocupación del día a día es la orden médica, la receta, la cobertura de los tratamientos, tener un lugar en la escuela, tener lugar en el centro de rehabilitación. Pero a la hora de irnos a dormir hay una pregunta que no deja que descansemos tranquilo, que va a pasar de nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Porque no hay un sistema desde el Estado que pueda cubrir la ausencia de los padres ausentes o de los cuidadores de una persona con discapacidad que no logró la autonomía en cinco años, tenga 20 o tengas 50. Porque el cuidado es 24/7, es permanente, y el estado con suerte lo que es escolarización o tratamiento».

Tampoco hay transporte adaptado ya que «las combis adaptadas siguen sin funcionamiento, entonces no pueden ir a la escuela a sociabilizar con sus pares y docentes».

«Todos los padres estamos desbordados por la burocratización y por el incumplimiento de la Ley 24.901 que dice que las familias de las personas con discapacidad debemos tener tratamiento psicológico y psiquiátrico, incluido en el régimen de salud de nuestros hijos, de necesitarlo de manera gratuita y poder tener acceso a profesionales que conozcan de la materia», remarcó.

«Entonces es tanta la crueldad, porque hablamos de un gobierno nacional cruel, pero nosotros venimos sufriendo la indiferencia del Estado Provincial desde hace mucho tiempo y la verdad es que cada vez que hacen una modificación en la Ley de ministerios nos van dejando más de lado, nos van sacando recursos dentro de los ministerios, a lo que debería ser una cuestión transversal. Las políticas en discapacidad debería ser una cuestión transversal. Todos los ministerios deberían tener tratamiento de un presupuesto específico», reveló.