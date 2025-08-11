«Cada intercambio es una oportunidad para regalar felicidad”, expresó Avila

La Concejala Laura Avila se refirió a la primera jornada de Liberación de Juguetes que se vivió con gran entusiasmo y participación en el CEPLA El Palomar.

En el evento, niñas, niños y familias disfrutaron de un espacio de intercambio pensado para darles nueva vida a esos juguetes que alguna vez nos hicieron felices y que hoy pueden alegrar a otro niño o niña.

“Fue hermoso ver cómo cada juguete encontraba una nueva historia. La solidaridad y el compromiso de los vecinos y vecinas hacen que esta propuesta sea posible y crezca”, expresó la concejala Laura Avila y agradeció a todas las personas que se acercaron a donar sus juguetes para hacer posible este intercambio.

La campaña continúa, y se siguen recibiendo donaciones en Pasaje Beban 1044. La próxima Liberación de Juguetes se realizará este viernes 15 de agosto de 15 a 18 horas en el Centro de Desarrollo Infantil Jorge Britos (Pequeños Pasos), ubicado en Herminia Vera 2451.

“Invitamos a todas las familias a sumarse, a donar y a participar del intercambio. Un juguete que ya no usamos puede ser el tesoro más grande para otro niño o niña”, concluyó Avila.