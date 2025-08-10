Viviana Manfredotti: “la bajada con antorchas en el Martial fue un evento emocionante y cargado de magia” 

La Municipalidad de Ushuaia participó de la 30° edición de la Bajada con Antorchas del Glaciar Martial, que tuvo lugar este sábado 9 de agosto en la ciudad.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, brindó un balance general sobre el evento y detalló las actividades impulsadas por el área a su cargo. “Estamos muy contentos de poder participar en esta nueva edición de un evento que no solo es muy esperado por nuestra comunidad, sino también por quienes nos visitan”, afirmó.

Consultada sobre el rol del Municipio en la organización, explicó: “LA Municipalidad acompaña desde la parte logística, tránsito, defensa civil y el marcado de banquinas. Desde la Secretaría de Turismo organizamos un stand en el que hubo degustaciones de Alfajores Zarpados y Volver Ushuaia, además de sorteos de más de 300 premios del Paseo del Fuego Shopping, a quienes agradecemos por hacer este gran esfuerzo en un momento económico particularmente difícil”.

En cuanto a la relevancia turística, Manfredotti señaló: “Si bien cada uno de estos eventos tiene su importancia, el conjunto de actividades invernales de estas características contribuye a la calidad de la temporada, enriqueciendo la experiencia de quienes visitan nuestro destino”.

Finalmente, expresó: “Como fueguina enamorada de nuestro paisaje y de nuestra gente, solo puedo decir que todo fue emocionante. Hace treinta años que se realiza la bajada con antorchas y cada año es más bello. Y si bien siempre hay aspectos por mejorar, el evento fue un éxito gracias a la articulación entre el sector público y el privado”.