El “Ushuaia Joven” visitó diversos colegios secundarios de la ciudad 

Como parte de los preparativos del 25° Aniversario del programa “Ushuaia Joven”, el equipo de la Coordinación de Juventudes de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia visitó diversos colegios secundarios a fin de acercar los detalles de esta edición especial.



La recorrida incluyó visitas al Colegio Nacional, Colegio Julio Verde, José Martí, Eva Duarte, Monseñor Alemán, Colegio del Sur y el CIEU, donde personal del área de juventudes repasó junto a las y los estudiantes la propuesta que celebrará su aniversario de plata con un amplio cronograma de actividades deportivas, culturales, recreativas y de participación ciudadana con foco en el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y el protagonismo de las juventudes.



Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, explicó que “tal como lo propuso el intendente Walter Vuoto, buscamos que todas las promos y colegios de la ciudad sean parte de esta gran celebración, que además representa un importante impulso económico para los cursos en su último año de secundario en un contexto donde el acompañamiento de las y los estudiantes es más necesario que nunca”.