La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó la presentación de la obra teatral “Quien le teme a Virginia Woolf” por Leneas Grupo de Teatro en sus dos funciones en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura.

Dicha propuesta, que contó con gran presencia de vecinos y vecinas, presentó la primera parte de la saga de Edward Albee bajo el título “Juegos y Diversión”, contó con la dirección de Adriana Tourn y las actuaciones de Marcos Lugones, Vanesa Mancilla, Maximiliano Speranza y Adriana Tourn.

Guadalupe Ocampo, coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural, resaltó que “estamos muy orgullosos de acompañar este clásico del teatro en nuestra Sala Niní Marshall, acercándole a la comunidad una propuesta distinta y visibilizando el gran talento de las y los artistas fueguinos”.

Referida a las funciones, la directora y actriz Adriana Tourn, destacó “el acompañamiento del público, que ha hecho que este trabajo de más de un año y medio tenga muchísima repercusión. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad, que nos permite llevar adelante este clásico en la Sala Niní Marshall, que es nuestro Teatro Cervantes en Ushuaia”.