La Municipalidad de Ushuaia participa en una nueva edición de la Feria Meet Up Argentina en Buenos Aires

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, participa activamente en una nueva edición de la Feria Meet Up Argentina, que organiza AOCA y se lleva a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Con un stand compartido junto a El Calafate y el acompañamiento del sector privado a través del Bureau Ushuaia, la ciudad más austral del mundo se posiciona como un destino clave de la Patagonia para el turismo de reuniones, ferias, congresos y eventos.

La participación busca fortalecer el posicionamiento de Ushuaia en el mercado nacional e internacional, con especial foco en Brasil —mercado prioritario para la ciudad—, así como en Paraguay, Uruguay y otros países de la región que muestran un crecimiento sostenido en este segmento.

Durante las dos jornadas, los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y del Bureau mantendrán una intensa agenda de reuniones y encuentros profesionales con operadores turísticos, agencias de viajes, aerolíneas, medios especializados y entidades del sector.

Meet Up Argentina es el principal evento de turismo de reuniones del país y un espacio estratégico para la articulación entre el sector público y privado, promoviendo vínculos regionales y potenciando la proyección internacional de los destinos turísticos argentinos durante todo el año.