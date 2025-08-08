La Municipalidad de Ushuaia mantuvo su reunión mensual de trabajo con la Cámara de Comercio local

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno, mantuvo su reunión mensual de trabajo con la Cámara de Comercio local para continuar avanzando en la agenda en común. El encuentro se llevó a cabo en un contexto de análisis de la situación económica nacional y su impacto en la ciudad.

De la reunión participaron el secretario de Gobierno, César Molina; el subsecretario, Alejandro Ledesma, y la subsecretaria de Seguridad Urbana, Nancy Jorducha, junto a la presidenta de la Cámara de Comercio, Claudia Fernández, y otros representantes del sector.

Durante el encuentro, se abordaron diversas cuestiones que atañen al municipio, a los comercios y a los vecinos en general. Estos encuentros periódicos permiten sostener un diálogo fluido y articular de manera conjunta las necesidades y los desafíos de la actividad comercial. Asimismo, sirvieron para delinear próximas acciones que serán anunciadas oportunamente.