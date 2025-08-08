La Municipalidad de Ushuaia inauguró el jueves un Espacio Amigable de la Lactancia en la Casa de la Mujer

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades inauguró el jueves un Espacio Amigable de la Lactancia en la Casa de la Mujer.

El acto contó con la presencia de la secretaria del área, Alejandra Vuoto; el concejal impulsor del proyecto, Nicolás Pelloli; la concejala Laura Ávila, la puericultora Débora Pérez Pancotti —quien participó en el desarrollo del proyecto— y vecinas de la ciudad.

Este nuevo espacio, creado por la Ordenanza Municipal N.º 6411, fue pensado para acompañar, cuidar y promover la lactancia en un entorno cómodo y seguro, abierto a toda la comunidad. Su puesta en funcionamiento representa un paso más hacia una ciudad que garantiza derechos y promueve el bienestar de las infancias y sus familias.

Durante la inauguración, Débora Pérez Pancotti agradeció “el trabajo en conjunto que se llevó adelante con el concejal y su equipo, cuyo resultado fue esta ordenanza” y destacó “el compromiso de la Municipalidad de Ushuaia y del intendente en la creación de espacios donde cada familia pueda acercarse, recibir herramientas, formación y apoyo gratuito durante toda la crianza y el desarrollo de sus hijos e hijas”.