La Municipalidad de Ushuaia acompañará la “Peña Jujeña en el Fin del Mundo”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este sábado 16 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural Esther Fadul la “Peña Jujeña en el Fin del Mundo”.

Dicha propuesta, que es impulsada por la Agrupación Tradicionalista Jujeña “Tacita de Plata”, contará con un bono contribución de $7.000 y presentará los espectáculos musicales y de danza del Taller de Folklore a cargo de Mirta González, Claudia Vallejos con Tierra Gaucha, Trío Norteño, Sur Andino y desde Jujuy Darío del Viento.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “poder acompañar esta propuesta, que recuerda la heroica gesta del pueblo jujeño durante el Éxodo. Nos llena de orgullo compartir junto a la comunidad de este evento, que pone en valor nuestras tradiciones e historia”.

Por su parte la presidenta de la Agrupación Tradicionalista “Tacita de Plata”, Patricia Lamas, recordó que “esta Peña viene a conmemorar a aquellos y aquellas que dejaron todo por todos en este sueño de ser un país libre y soberano. Como cada 23 de agosto, y a través de la Ley N° 25.664, Jujuy es declarada capital honorífica del territorio, resaltando esa valentía y coraje del pueblo jujeño”.