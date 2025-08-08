Defensa Civil de Ushuaia brindó apoyo y seguridad a peregrinos en la Gruta de San Cayetano

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Defensa Civil dependiente de la Secretaría de Gobierno, llevó a cabo el operativo anual de acompañamiento y seguridad para los vecinos y vecinas que peregrinan a la Gruta de San Cayetano. Como cada año, personal del área montó un puesto de asistencia donde se ofreció a los peregrinos chocolate caliente y se señalizó el sector para garantizar la seguridad vial debido al intenso tránsito.

El director de Defensa Civil, Daniel Vázquez, destacó el trabajo de los profesionales a su cargo, teniendo en cuenta que “desde hace más de 20 años llevamos adelante esta tarea para brindar apoyo y acompañamiento para que la gente que llega, muchos caminando, puedan tener un lugar donde descansar y tomar algo caliente».

El operativo incluyó la preparación de chocolate caliente y tortas fritas, con la colaboración de vecinos y vecinas que también aportaron alimentos para compartir, y la carpintería Madril donó aserrín para colocar en diferentes tramos donde el suelo era resbaladizo.

Además, se instaló luminaria en la escalera de ascenso a la gruta para facilitar el camino a quienes suben durante la noche, dado que permanecieron al costado de la Ruta Nacional N°3 hasta las 20 horas.

Vázquez subrayó que «esta es una tarea que se realiza con mucho compromiso, para brindar un entorno seguro y de contención a todos los fieles que participan de esta tradicional peregrinación, como así también a quienes transitaron por la zona».