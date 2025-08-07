La Municipalidad de Ushuaia acompañó la conmemoración del 200° aniversario de la Independencia de Bolivia

El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, participó junto al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, en la ceremonia de conmemoración del 200° aniversario de la Independencia de Bolivia.

El funcionario expresó que “en esta importante fecha desde el Municipio acompañamos a las asociaciones ‘Bolivia Unida’ y ‘Simón Bolívar’, y a cada una de las hermanas y hermanos bolivianos vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad con quienes compartimos el sueño de una Patria Grande”.

En esa línea, remarcó que “nos une la lucha de nuestros pueblos y el coraje de nuestros próceres José de San Martín, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre”.

Finalmente, Becerra sostuvo que “en nombre del intendente Walter Vuoto abrazamos a los integrantes de la comunidad boliviana que han elegido nuestra ciudad para formar sus familias y proyectar un futuro colectivo, con respeto por la diversidad y el trabajo mancomunado en aspectos culturales, sociales, religiosos y deportivos”.