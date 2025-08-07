La Dirección de Transporte continúa realizando controles vehiculares en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Transporte dependiente de la Secretaría de Gobierno, continúa llevando adelante operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.

Durante la jornada del jueves, personal del área realizó un operativo en el egreso a la ciudad, donde se controló la documentación de 24 vehículos, discriminados en 5 vehículos especiales, 5 particulares y 14 unidades de alquiler.

Como resultado del operativo, se labraron 4 actas de infracción por falta de habilitación municipal en vehículos de alquiler sin chofer, en infracción a la normativa vigente.

Desde el Municipio se recuerda que estos controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en diferentes sectores de la ciudad. Se solicita a vecinos y vecinas cumplir con los requisitos establecidos, no solo para evitar sanciones, sino como una forma de cuidar la propia vida y la de toda la comunidad.