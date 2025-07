Ante la nueva nevada pronosticada la Municipalidad realiza recomendaciones y avanza en el operativo invierno 

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública intensifica las tareas preventivas ante la posibilidad de intensas nevadas que provocarían una acumulación de entre 15 y 20 centímetros de nieve. En tanto, se solicita a los vecinos y vecinas tomar las medidas de precaución necesarias.

La responsable del área, Belén Borgna expresó que, ante el pronóstico de una nueva nevada para mañana, “vamos a desplegar un operativo preventivo para garantizar la transitabilidad y la seguridad en la vía pública. Aunque se estima una acumulación no mayor a los 20 centímetros, el fenómeno no alcanzaría la intensidad de la última gran nevada”.

Motivo por el cual observó que «no es para preocuparse, pero sí para ocuparse» y aclaró que, aunque se espera una cantidad considerable de nieve, no será de la magnitud registrada en anteriores eventos.

En este marco, “se recomienda a la población extremar las precauciones, circular solo si es necesario y, en caso de hacerlo, utilizar cubiertas adecuadas, conducir con tiempo suficiente y transitar con suma precaución. Asimismo, se solicita a vecinos y vecinas colaborar con el despeje de veredas”.

El operativo preventivo comenzará esta misma noche con dispersión de sal en las principales vías asfaltadas, y continuará durante toda la jornada de mañana con tareas de despeje y ripiado, según lo permitan las ventanas de precipitación.

De la misma manera la funcionaria explicó que «vamos a estar trabajando desde la noche de hoy, con tareas de sal y mañana con despeje activo. El personal y el equipamiento están preparados para afrontar esta situación», indicó la funcionaria, quien destacó la coordinación entre distintas áreas municipales.

Actualmente, el Operativo Invierno cuenta con más de 85 vehículos en funcionamiento, incluyendo tolvas, camiones, retroexcavadoras, motoniveladoras, cuadriciclos y camionetas con tolvas de sal. Además, se trabaja de manera articulada con otras dependencias municipales como Tránsito, Ambiente y Hábitat, entre otras.

«Quizás somos los más visibles porque tenemos una gran flota en la calle, pero el trabajo es conjunto. Cada área tiene su responsabilidad y está cumpliendo un rol fundamental», detalló.

Finalmente, al ser consultada sobre el balance del operativo hasta el momento, la entrevistada aseguró: «El balance general es positivo. Nos guiamos por los reclamos, que nos permiten identificar puntos críticos de la ciudad para poder incorporarlos a los circuitos de mantenimiento, incluso si no es de forma inmediata».