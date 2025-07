Cámara de Comercio: «No es el momento de aumentar impuestos»

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Daniel González, se refirió a la nueva propuesta presentada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica para resolver los problemas de los docentes en el corto plazo.

En declaraciones a RADIO PROVINCIA, explicó que la Cámara no está directamente involucrada en este tema, pero valoró que surjan nuevas propuestas desde otros sectores de la docencia. «Aparentemente se trata una alternativa a otra propuesta para resolver los problemas en el corto plazo de los docentes. Nosotros igualmente, una vez más aclaramos que se debe resolver el sector publico, no el sector privado», indicó.

«Es un poco errático creer que el sector privado tiene que hacerse cargo de los sueldos de los de los docentes pero si valoramos de que surja una nueva propuesta», remarcó.

Gonzales indicó que hubo una reunión con AMET donde «se lo escucho, y estuvimos charlando sobre el proyecto que no plantea un aumento al sector privado sino administrar mejor los recursos existentes».

El encuentro «fue muy interesante» y destacó que el sector pueda contar «en primera persona cuáles son las realidades que se vive y cuáles son las alternativas que tienen para poder resolverlo».

Asimismo aseveró «el empleador de los docentes, es la Provincia, no tenemos nada que ver en la participación de las discusiones».

El proyecto del SUTEF «toca la sociedad en general de forma indirecta, ya que se plantea aumentar los impuestos a cuatro sectores específicamente».

«Vos aumentas impuestos y alguien lo tiene que pagar. Los negocios o las empresas no están bien, estamos en una situación económica difícil, no es el momento de aumentar impuestos ni siquiera mencionarlo, tampoco le hace bien a las inversiones, no está bien visto», sostuvo finalmente.