Tavarone sostuvo que «hay que mantener» el cartel de Ushuaia

El concejal Valter Tavarone presentó un proyecto para realizar un inventario del patrimonio cultural e histórico de Ushuaia para asegurar la preservación del cartel histórico y emblemático de la ciudad de Ushuaia.

La iniciativa se enmarca en medio de la polémica por la posible eliminación del cartel histórico al cuál consideró una obra de arte que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y «hay que mantenerlo».

Cabe recordar que el Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego (CATDF) junto al Ushuaia BUREAU lanzó un concurso para diseñar un nuevo cartel para Ushuaia, con el objetivo de reemplazar al icónico «Ushuaia Fin del Mundo» que se encuentra deteriorado por el paso del tiempo.

Tavarone indicó en RADIO PROVINCIA «uno no se opone a que hagan un pórtico, pero no se entiende que el reemplazo de algo que identifica nuestra ciudad, que tiene que ver con el arte, con la cultura, con todo lo que somos como ushuaienses, no procede».

«Si no se preserva lo que se tiene, la obra de nuestros artistas, nos estamos equivocando, estamos perdiendo nuestra esencia. No es un simple cartel, es una obra de arte, y mantenerlo no cuesta nada», remarcó.

Argumentó que se debe preservar este símbolo de la identidad de Ushuaia, en lugar de reemplazarlo por un nuevo proyecto. «No es un simple cartel, representa la historia», indicó.