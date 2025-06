Ushuaia se prepara para recibir una temporada invernal de calidad

El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Patricio Cornejo, aseguró que Ushuaia llega a la temporada invernal con buenas expectativas gracias a la calidad de su oferta turística, aunque advirtió sobre desafíos clave, como el alto costo de los pasajes aéreos y la necesidad de garantizar servicios básicos como la electricidad.

“La temporada no deja de ser una situación compleja”, sostuvo Cornejo, al referirse al contexto económico nacional y su impacto en el turismo. Sin embargo, destacó que el destino “compensa muy bien” esas variables gracias a “la calidad de nieve, la seguridad, la calidad de los servicios turísticos” y un Cerro Castor que “prácticamente todos los años inaugura un medio de elevación nuevo, una pista nueva o alguna novedad de alto calibre”.

Respecto a la conectividad, valoró la recuperación del vuelo entre Córdoba y Ushuaia, pero señaló que “nuestro gran problema, nuestro punto flaco, talón de Aquiles, está en la tarifa aérea”. En ese sentido, indicó que “teníamos una diferencia con Bariloche de tres o cuatro veces el precio de un pasaje aéreo”, lo que considera una desventaja competitiva directa para el destino fueguino.

Además, alertó sobre la importancia de garantizar los servicios básicos: “la base está en que los servicios básicos no sean ni siquiera algo en lo que el turista piense. Si yo viajo a cualquier destino, lo que menos quiero pensar es que me voy a quedar sin luz o sin agua”. En ese sentido, Cornejo expresó su preocupación por los recientes cortes en zonas como Tolhuin, y remarcó que si bien muchos establecimientos privados cuentan con generadores, “no es positivo” depender de eso, ni desde lo económico ni desde lo urbano, porque “claramente no es la ciudad que queremos mostrar”.

Finalmente, subrayó el rol central del turismo en la economía local: “si le va bien al turismo, la provincia y la ciudad van a tener un mejor pasar”. “Hay políticas y estrategias que desde Nación podrían abordarse de otra manera para lograr un resultado más parejo en términos de divisas que entran y salen por turismo”.

Cornejo, también es miembro de la comisión directiva de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR) concluyó con que es «un trabajo que nos debemos y que se hace, pero «que no se logre, no quiere decir que no se haga el esfuerzo”.