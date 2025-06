Abel Pinto brilló en el escenario: «me pone muy contento compartir escenario con artistas fueguinos»

Ante un Microestadio José “Cochocho” Vargas repleto de vecinos, vecinas y visitantes, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la Noche de Folklore de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga 2025”. Allí, miles de personas colmaron el espacio municipal disfrutaron de la ceremonia de apertura Kaitek – El Resplandor de la Luna, presentaciones musicales de artistas fueguinos y el gran cierre de Abel Pintos.

Las actividades dieron comienzo en el “Cochocho” Vargas con la apertura del espectáculo Kaitek- El Resplandor de la Luna, una propuesta inédita de la Secretaría de Cultura y Educación que contó con vestuario, maquillaje y visuales originales y 30 artistas en escena. Posterior a ello se realizó un homenaje al poeta Pablo Rodríguez, uno de los impulsores de la Noche Más Larga, a cargo de su hija Sonia Rodríguez. Ya comenzando con los números musicales fue el turno de Perseguilo Vos de la ciudad de Tolhuin, seguido por Los Amigos RG de Río Grande y Ramón Portillo por la ciudad de Ushuaia. Como espectáculo principal, se presentó el cantautor y múltiple ganador de Premios Gardel Abel Pintos, quién cantó junto al público dando cierre a la Noche de Folklore.

También parte de las propuestas municipales por la “Noche Más Larga 2025”, se realizó en el Refugio Patagonia un Workshop de Bordado y, durante la noche en el Club 1210, se impulsó la Noche de Rock Nacional con la presentacion de Serenos de tu Tierra.

Durante su conferencia de prensa, Abel Pintos destacó que “tiene algo de regreso o reencuentro cuando vuelvo a Ushuaia, al estar tan lejos en distancia y en tiempo y es algo que lo hace muy emocionante para mí”.

“Quiero agradecer al público que vino a ver el concierto. Ojalá ese tiempo que me van a prestar valga la pena y que la decisión de traerme a su fiesta, porque estos festivales son del pueblo, sea honrada por el espectáculo que vamos a presentar” resaltó el cantautor bahiense.

Consultado sobre los actos previos y el talento fueguino, Abel Pintos remarcó que “me pone muy contento compartir escenario con artistas fueguinos. Me da pena no contar con el tiempo de escucharlos antes de visitar la ciudad, pero espero que ahora pueda conocer más sobre lo que pasa en la música de acá”.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó “la gran concurrencia de vecinos y vecinas, que sirvieron un escenario con un Cochocho a capacidad plena para esta noche del gran festejo popular”. Asimismo, la funcionaria agregó que “hoy, acompañando a un artista de la talla de Abel Pintos, presentamos a músicos y músicas de nuestra provincia, así como un espectáculo inédito para nuestra Fiesta Nacional realizado por y para fueguinos. Esto habla del compromiso de la gestión en apostar e invertir en el arte y la cultura, visibilizando el talento que está presente”.