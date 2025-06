Elementos no permitidos en la Fiesta Nacional de la «Noche Más Larga» que se prepara para recibir a Abel Pintos

En el marco de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga 2025”, la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad sobre los elementos no permitidos para la entrada al Microestadio José “Cochocho” Vargas para la Noche de Folklore con Abel Pintos el día jueves 19, la Noche Tropical el día viernes 20 y la Noche de Rock con Dillom el sábado 21.

Dentro del listado que la Municipalidad propone para la seguridad de todas y todos los presentes en este gran festejo popular, figuran elementos cortantes, líquidos o gases inflamables, aerosoles, drones, termos, palo de “selfie”, equipo de mate, armas de fuego o pirotecnia, latas, drogas o sustancias ilegales, cinturones con hebilla, banderas con palos, perfumes, botellas de vidrio y encendedores. Asimismo, se solicita concurrir con su entrada, recordando que no podrá ser posible el reingreso al Microestadio. Con respecto a los objetos retenidos, la Municipalidad no se hará cargo de la custodia de los mismos, siendo responsabilidad de cada persona deshacerse de los mismos.

Desde la gestión municipal se agradece la colaboración de vecinos, vecinas y visitantes para garantizar un evento seguro y disfrutable para todos y todas.