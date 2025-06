Se realizó la capacitación “Malvinas: Historia, usurpación y soberanía desde Ushuaia”

La Secretaría de Cultura y Educación, a través del programa Hábito Lector: Cocineritos, Cuentos y Relatos, llevó adelante en la Sede Ex- Combatientes de Ushuaia la capacitación “Malvinas: Historia, usurpación y soberanía desde Ushuaia”.

Dicha propuesta, que estuvo dirigida adolescentes, promotores de la lectura y público en general y se realizó en articulación con la Secretaría de Asuntos Malvinas, contó con la participación del personal del Museo Histórico Espacio Pensar Malvinas, así como los VGM Daniel Arias y el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili. Allí se dialogó sobre la primera cartografía de las islas, la posesión española, la presencia argentina desde 1820 y la usurpación del Reino Unido 13 años después, así como el conflicto bélico de 1982.

Asili declaró que “continuamos con la permanente capacitación tanto al personal municipal como al público en general sobre la Causa y Cuestión Malvinas, porque consideramos que no se puede defender aquello que no se conoce” y agregó que “con los asistentes abrimos un espacio de diálogo donde pudimos reflexionar sobre las vivencias que tuvimos como veteranos durante el conflicto”.

El subsecretario de Promoción Educativa a cargo del programa de Hábito Lector, José Luis Paredes, resaltó “la importancia de contar con estos espacios de aprendizaje, donde educadores, docentes y promotores de la lectura pueden interiorizarse y repensar nuestro rol en cómo abordar un tema tan importante para todos los fueguinos y fueguinas como es la Causa Malvinas”.