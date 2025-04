“Vamos a trazar estrategias concretas que promocionen Ushuaia, más allá del marco económico desfavorable” destacó Manfredotti

La Municipalidad de Ushuaia participó de lanzamiento de la “Temporada de Invierno Tierra del Fuego 2025, Fin del Mundo”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del evento realizado en CABA participó la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Viviana Manfredotti, explicó que “la idea principal de estos encuentros es estrechar lazos colaborativos con socios estratégicos del sector público y privado, que nos permitan posicionar y promocionar el destino desde diferentes perspectivas”,

“En estas reuniones, uno de los puntos de análisis prioritarios, es el trazado de estrategias creativas e inteligentes que nos permitan abordar la situación actual de nuestro país, que es de contracción económica, para hacer que esta impacte lo menos posible en la actividad turística. Para ello, la interrelación sinérgica entre prestadores y sector público es esencial” añadió.

En esta línea, la funcionaria municipal dijo que “tener la mirada de personas de todo el país que hacen del turismo su vida es enriquecedor desde diferentes puntos de vista, por lo que, en sí misma, cada una de estas reuniones es un aprendizaje, porque incluso, de un año a otro, por diferentes motivos, las necesidades del turista cambian y debemos tener un plano general de todas las miradas abocadas al análisis de estas variaciones”.

Haciendo un análisis de lo que se espera para la temporada de invierno, la Secretaria expuso que, “si bien uno siempre trabaja en la promoción, tanto de verano como de invierno, e intenta participar en los distintos lanzamientos y ferias, en esta ocasión tenemos que entender que esta va a ser una temporada distinta a las que venimos acostumbrados”.

“Recordemos que tener el Pre-viaje brindó a la ciudad mucho turismo nacional y que no contar hoy con ese instrumento de incentivo nos perjudica. Tampoco favorece al destino que sea más barato ir afuera. Por todo esto, es que no vamos a tener una temporada de invierno habitual, y no por una falta de promoción o falta de implementación de programas a nivel local, sino por una situación económica que repercute, y mucho”. Además, precisó Manfredotti, “a nivel cambiario no somos competitivos”.

“Si bien se había logrado que los meses bajos sean intermedio, en mayo, junio y julio lamentablemente se va a sentir la caída más de lo esperado, pero, más allá de esto, es importante dejar que las cosas se acomoden, porque uno puede trabajar mucho pero hay que saber esperar la maduración de los procesos, e interpretarlos para poder pensar alternativas que nos diferencien como destino, desde los servicios o desde lo que ofrecemos, y de esa manera estar a la altura de la circunstancias y ser competitivos, dentro una economía que no nos benefica”.

Con respecto al impacto que está teniendo la política en términos de conectividad aérea en el turismo, la Secretaria fue clara, “hay que tener presente que cuando se bajan la cantidad de vuelos que nos brindaban conectividad con otras provincias, se genera un perjuicio en términos de actividad turística, impactando negativamente de manera clara y directa sobre el destino”.

“Dependemos de la conectividad y frecuencia sin ningún tipo de duda. Para nosotros es fundamental ese tema y tenemos que trabajarlo, porque de esto va a depender cómo serán nuestras futuras temporadas”, sentenció.