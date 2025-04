Se avanza con los trámites de habilitación, reubicación y desarmes de los foodtruck

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Gobierno realizó notificaciones a los propietarios de los foodtruck, donde se avanza con los trámites de habilitación, reubicación y desarmes, en el marco del cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°6477.

La subsecretaria de Políticas Públicas, Gisele Fernández explicó que “desde el 2024 venimos trabajando con los dueños de estos emprendimientos junto la Cámara de Comercio y la Cámara Hotelera Gastronómica, para poder reglamentar y regularizar la actividad”.

En esa sintonía, en la jornada del miércoles, a través de un trabajo articulado entre las direcciones de Comercio y Tránsito junto a la Secretaría de Medio Ambiente, se procedió a la incautación de una Unidad Gastronómica Móvil ubicada en la zona de Gendarme Argentino.

Asimismo, la funcionaria recordó que en diciembre se aprobó la ordenanza, en enero se promulgó y en febrero ya se reglamentó, con lo cual “estamos en la etapa de avanzar en las notificaciones y emplazamientos de las Unidades Gastronómicas Móviles”.

De la misma manera explicó que a través de las direcciones de Comercio y Bromatología, “acompañaron a los propietarios para habilitar sus Unidades, como así también realizar planes de trabajo acordes a los tiempos de los propietarios para cumplimentar con los requisitos, sobre todo el de sostener las condiciones higiénica-sanitaria y de seguridad alimentaria”.

Hasta el momento se relevaron 14 Unidades Gastronómicas Móviles, de las cuales solo cinco iniciaron el trámite de habilitación comercial, seis fueron multadas por no cumplir los plazos acordados, motivo por el cual fueron emplazadas nuevamente para el cumplimiento de la normativa vigente. Una unidad, será reubicada por encontrarse en un sector que no está habilitada para tal fin, mientras que otras dos unidades serán removidas por no cumplir con los plazos y tener situación de abandono.

Respecto a las construcciones precarias que cuentan con parrillas y/o chulengos, para comercializar choripanes, “se procedió a notificar a los titulares sobre el retiro de estas, donde un solo vecino acató el pedido sin mayores inconvenientes, con el resto deberemos proceder tal cual establece la normativa vigente” lamentó Fernández.