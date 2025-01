Un buque ingreso a una velocidad mayor y colisionó con el muelle

Tras la viralización en redes sociales de un video que muestra al pesquero Centurión del Atlántico colisionando contra el muelle de Ushuaia, lo que provocó daños en la infraestructura portuaria, el presidente de la dirección de Puertos, Roberto Murcia confirmó que hay una investigación para determinar, “si el problema es de la embarcación o humano”.

En el video se ve el momento del impacto. “El buque ingreso a una velocidad mayor a la permitida para un amarre”, sostuvo Murcia en declaraciones a RADIO PROVINCIA.

En este sentido, explicó que en el puerto se asigna un lugar y no se puede mover de ese lugar pero «este avanzó, pasó el sitio de amarre previsto”. Destacó que afortunadamente no había otra embarcación en el lugar, “porque si no el problema había sido mayor».

«La baja velocidad en el ingreso al muelle permite que los amarradores reciban los cabos, pero golpeó una defensa de la cabecera y otra del muelle”, indicó.

Por último aseveró que “el buque tiene un golpe, por lo que la Prefectura va a realizar inspecciones para ver si está en condiciones de navegar”.

