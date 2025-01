Renuncio la única farmacéutica de la farmacia de OSEF

La renuncia de la única farmacéutica de la farmacia de OSEF en Ushuaia fue confirmada por la representante de los trabajadores, Elvia Agüero.

En declaraciones a RADIO PROVINCIA, Agüero se refirió a la situación de la Obra Social. «Nunca un cambio, nunca hablar de mejorar y esto seria el golpe final a la farmacia de Ushuaia de OSEF, aunque todavía nos queda uno en el Rio Grande».

«Renuncio nuestra farmacéutica», confirmó la representante de los activos y agregó que desde abril la profesional no prestará servicio en Ushuaia.

Sobre los motivos de la renunica, explicó que “quiso hacer y no la dejaron” y que “no se va porque no quiera hacer cosas. Ella volvió hace un año para tratar que los afiliados tengan medicamentos, pero no nos dejan tener medicamentos propios en la farmacia”.

Agüero remarcó que la farmacéutica informó a los funcionarios que «se necesitaba pagar los laboratorios; quiso hacer todo para tener los medicamentos, lo logro dos meses, porque no pagaron y no pudimos volver a comprar”.