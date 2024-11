La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en el Espacio de la Memoria del Paseo de las Rosas el acto en conmemoración al “Día del Genocidio Selk’nam”. De la actividad participaron la diputada Carolina Yutrovic, la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, María Belén Borgna, la subsecretaria de Cultura y parte de la comunidad Selk’nam, Vanina Ojeda, el subsecretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, los concejales Nicolás Pelloli y Yésica Garay, nativos de la a comunidad Selk’nam, el vicepresidente de la Asociación Civil Simón Bolívar, Fuerzas de Seguridad, la Banda Municipal, los embajadores de la ciudad y acompañando las banderas de ceremonia Benjamín Ojeda y Javier Ojeda, integrantes del pueblo Selk’nam.



Dicha iniciativa, establecida bajo la Ley Provincial N° 29 que recuerda los 25 de noviembre como “Día del Genocidio Selk’nam”, es parte de los esfuerzos municipales para visibilizar a la cultura originaria del territorio así como los crímenes sufridos aquel fatídico día de 1886 que concluyó con 28 personas asesinadas.



Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “hace solo 3 años que es reconocido este día como uno de duelo, de tristeza. No es un día feliz, sino uno vinculado con la memoria y el pasado del genocidio que ha sufrido este pueblo”.

“En este momento de reflexión quiero agradecer a Vanina y a sus hermanos y hermanas que día a día trabajan en construir comunidad y enseñarnos a través del amor la cosmovisión maravillosa y esa cultura rica que caracteriza al pueblo Selk’nam” concluyó la funcionaria.



Por su parte la subsecretaria de Cultura, Vanina Ojeda, subrayó que “no hay mejor homenaje para recordar lo que pasó el 25 de noviembre de 1886, representando a las voces silenciadas que hoy no están. Como fueron las de tantos hermanos y hermanas o mi madre que siempre fue invisibilizada, porque antes por decir que pertenecías a una comunidad te mataban o mutilaban”.

“Estoy agradecida con la gestión, porque hoy nos permite visibilizar y enseñar, así como a ustedes que han venido a este acto. Vamos a seguir luchando por acceder a espacios donde poner nuestra voz como pueblo. Es a través de la resistencia y el perpetuar de nuestra cultura y sangre que vamos a estar vivos” finalizó Ojeda.

Durante su alocución, el concejal Nicolás Pelloli recordó que “hay una cultura que pide a gritos ser escuchada y, que durante la gestión del intendente Walter Vuoto, ha tenido la oportunidad de avanzar, de ir a los colegios, de tener este espacio de recuerdo y conmemoración del pueblo Selk’nam. Desde el Concejo Deliberante queremos seguir trabajando en esta línea, para no perder estos valores y no repetir los errores del pasado. Resignificar este día es seguir enseñando y aprendiendo sobre los que estuvieron antes que nosotros”.

Valentina, miembro de la comunidad Selk’nam, realizó la lectura de un documento donde resaltó que “como joven Selk’nam, reconozco mi identidad con orgullo. Soy parte de un pueblo que se ha enfrentando a adversidades inimaginables, pero que también ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Nuestra cultura no ha desaparecido; persiste en nuestras tradiciones, historias y conexión con la tierra. En este día de conmemoración, invito a todos a reflexionar sobre nuestro pasado y a trabajar por un futuro donde nuestras voces sean escuchadas y nuestras historias sean contadas. Que el espíritu Selk’nam siga vivo en cada uno de nosotros”.