La Secretaría de Economía y Finanzas y la Jefatura de Gabinete expusieron en el tratamiento del presupuesto 2025

Presidida por el concejal Fernando Oyarzún, tuvo lugar este miércoles la primera reunión de la comisión de Hacienda para el tratamiento del presupuesto 2025 en el Concejo Deliberante. Expusieron en primer término la Secretaría de Economía y Finanzas, a cargo de la contadora Araceli Oviedo y su equipo de trabajo, con la presentación de los números generales del ejercicio y el desagregado del área. Posteriormente, el Jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte presentó los principales lineamientos de la gestión para el siguiente ejercicio y de las dependencias a su cargo.



Los funcionarios realizaron una presentación con un presupuesto estimado en poco más de $121.000 millones para el 2025, que fue definido como austero y equilibrado y fue aclarado que se esperan aún los lineamientos definitivos de los presupuestos nacional y provincial para su readecuación. En el esquema de ingresos para la ciudad, el 80% de los ingresos corresponden a la coparticipación y el 20% restante a otros fondos y recursos propios y en cuanto a los recursos de capital, para el año entrante sólo alcanzarían para afrontar el 30% de la obra pública prevista.

Fue contextualizada la proyección, teniendo en cuenta las variables macroeconómicas planteadas en el proyecto de presupuesto nacional que estima una inflación para el 2025 del 18.3%, una variación el PBI del 5%. Se mencionó también la situación actual donde la inflación acumulada a octubre 2024 alcanzó el 107%, siendo la interanual del 193%. Alcanzando la inflación de la Patagonia acumulada a octubre el 112% e interanual el 195%.



La pérdida de empleo registrado tuvo una caída interanual del 11,2% interanual según los datos de agosto del año en curso y Tierra del Fuego es la tercera provincia con mayor caída del país. El Jefe de Gabinete explicó que con la parálisis de la obra pública nacional se perdió uno de cada 3 puestos de la construcción en la provincia y creció un 8% en intermediación financiera. “Todo esto nos presenta un contexto complejo. Se produjo una parálisis en la ejecución de proyectos de infraestructura con financiamiento internacional y los que están en marcha presentan grandes dificultades para los desembolsos”, en referencia a las emblemáticas obras que se encuentran en ejecución.

“Hay cuestiones en las que nosotros no podemos decir como dice el gobierno nacional ‘no hago más obra pública y que la hagan los vecinos’ porque no es así, no la pueden hacer y estamos para acompañar al vecino y a la ciudad”, dijo Iriarte. Expresó que el presupuesto prevé inversiones en infraestructura por 20 mil millones de pesos y el 70% será financiado con recursos propios.



Adelantó que para el 2025, “el intendente Vuoto nos pidió trabajar fuertemente en Ushuaia como destino turístico, como puerta de entrada a la Antártida, venimos trabajando con la Legislatura en la ampliación del ejido urbano, las capacitaciones, la digitalización de los trámites, la refuncionalización del edificio Cano con la atención en ventanilla única y la ventanilla digital, en el relanzamiento del portal de transparencia con la creación de un registro único de proveedores, las publicaciones del boletín oficial, las escalas salariales publicadas y la ejecución presupuestaria mes a mes.



Consignó también como principales ejes de la gestión el Medio Ambiente y adelantó que es necesario abordar la gestión de residuos en el marco de la economía circular, en la que se viene trabajando y planteó al Concejo Deliberante el trabajo conjunto para resolver una nueva manera de administrar los residuos con una nueva orientación.



Adelantó también que habrá un nuevo pañol de indumentaria y protección que se ubicará en la parte superior del Centro Cultural Esther Fadul, se trabaja en el primer centro de salud municipal para atención primaria y consultado sobre el aumento salarial previsto para el 2025 adelantó que tendrá que ver con los recursos que se puedan asegurar.



Por su parte, la secretaria de Economía y Finanzas afirmó que “el equilibrio presupuestario tenemos que tratarlo con mucho respeto y se debe analizar el presupuesto provincial para realizar algunas modificaciones”.

Expuso también el subsecretario de Desarrollo Económico, a cargo del área de Producción e Industria, Roberto Trujillo, quien se refirió a la tarjeta +U que proyectan lanzar como Comunidad +U con nuevos servicios y posibilidades, el Mercado Concentrador, la Planta Procesadora de Productos de Mar que fue adecuada a las exigencias de seguridad, las obras en el matadero municipal, la ampliación del vivero, el trabajo con las huertas domiciliarias y el convenio con el INTA y la UNTDFAeIAS.

Desde el área de Capacitación y Formación Laboral, Oscar Umführer confirmó que continuarán con los cursos de formación laboral. “Censamos permanentemente a quienes se encuentran sin trabajo y buscan empleo y llevamos adelante los cursos de formación laboral en carpintería, electricidad, hotelería y gastronomía, incorporaremos también ingles y gobernanta para hotelería para que cuenten con las capacitaciones y herramientas que les faciliten el acceso al trabajo”, dijo el coordinador del área.

Continuarán las reuniones en el marco de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, con un cronograma preestablecido para que las distintas Secretarías presenten la proyección para el ejercicio 2025.