GRAN CIERRE DEL ATLETISMO DE LOS JUEGOS FUEGUINOS EN USHUAIA

En la cancha de césped natural Jose "Cocol" Gómez y la pista municipal de atletismo "Oscar Oyarzum" de Ushuaia fueron los escenarios para la instancia final provincial del atletismo de los Juegos Fueguinos.



Con la participación de más de 145 atletas de nuestra provincia que compitieron en las pruebas de velocidad, salto, lanzamiento de disco, bala, jabalina y martillo, carreras con vallas, en las categorías sub 15 y sub 17 masculino y femenino, además en la misma jornada se llevó a cabo el encuentro de mini atletismo y la concentración del seleccionado para los Juegos Binacionales de la Araucanía.



Podios finales:



Sub17 femenino

100 mts llanos

1 Candela Fernández (13.60)

2 Sofía Peralta (14.50)

3 Camila Vargas (17.07)



Sub17 femenino

100 mts/ con vallas

1 Morena Díaz (18.30)

2 Gianna Adduci (20.43)



Sub17 femenino

300 mts

1 Candela Fernández (29.52)



Sub17 femenino

800 mts

1 Victoria Churquina (3.06)



Sub17 femenino

Salto largo

1 Morena Díaz (4.05)

2 Gianna Aducci (3.50)

3 Camila Vargas (2.85)



Sub17 femenino

Lanzamiento de disco

1 Mía Fleita (21.60)

2 Lourdes Portillo (19.77)

3 Delfina Miceli (15.14)



Sub17 femenino

Lanzamiento de bala

1 Antonella Ojeda (9.34)

2 Sofía Peralta (8.14)

3 Iris Calisto (7.26)



Sub17 femenino

Lanzamiento de Jabalina

1 Sofía Peralta (21.71)

2 Antonella Ojeda (19.61)

3 Delfina Miceli (19.56)



Sub17 femenino

Lanzamiento de martillo

1 Iris Calisto (23.75)

2 Delfina Miceli (18.49)

3 Brisa Stefoni (18.08)



Sub17 femenino

Salto alto

1 Morena Díaz (1.50)

2 Gianna Adduci (1.35)



Sub15 femenino

80 mts llanos

1 Valentina Battaino (11.21)

2 Brisa Curtale (11.84)

3 Alma Delgado (12.09)



Sub15 femenino

80 mts con vallas

1 Isabella Bianchi (15.17)

2 Amy Vargas (15.24)

3 Alma Guereta (17.80)



Sub15 femenino

200 mts llanos

1 Valentina Battaino (30.31)

2 Amy Vargas (32.12)

3 Brisa Curtale (33.64)



Sub15 femenino

600 mts llanos

1 Isabella Bianchi (2.00)

2 Brisa Curtale (2.16)



Sub15 femenino

Salto largo

1 Amy Vargas (3.93)

2 Isabella Bianchi (3.85)

3 Brisa Curtale (3.67)



Sub15 femenino

Lanzamiento de disco

1 Alen Victoria (24.50)

2 Agostina Guevara (18.98)

3 Gisela Yess (18.90)



Sub 15 femenino

Lanzamiento bala

1 Sol Prystupa (7.87)

2 Alen Victoria (7.50)

3 Gisela Yess (6.85)



Sub15 femenino

Lanzamiento de jabalina

1 Isabella Bianchi (18.73)

2 Julieta Andreo (15.22)

3 Sol Prystupa (14.88)



Sub15 femenino

Lanzamiento de martillo

1 Julia Etchegoyen (23.25)

2 Avril Jara (14.90)

3 Sol Prystupa (13.46)



Sub15 femenino

Salto alto

1 Isabella Bianchi (1.45)

2 Xiomara Villar (1.10)



Sub17 masculino

110 mts con vallas

1 Thiago Fassola (18.40)



Sub17 masculino

300 mts

1 Mateo Vidal (29.90)

2 Juan Ignacio Cerra Cobian (27.83)

3 Ezequiel Fautino (28.70)



Sub17 masculino

800 mts

1 Joaquín Pereyra

2 Aramayo Santiago (2.30)



Sub17 masculino

Salto largo

1 Bruno Malizia (5.69)

2 Brian Vivar (5.52)

3 Julián Altamirano (5.28)



Sub17 masculino

Salto triple

1 Brian Vivar (11.37)

2 Joaquín Cerra (10.52)



Sub17 masculino

Lanzamiento de disco

1 Nicolás Ravassa (31.40)

2 Miqueas Allende (27.26)

3 Sebastián Colman (27.06)



Sub17 masculino

Lanzamiento de bala

1 Nicolás Ravassa (11.67)

2 Brian Vivar (10.14)

3 Sebastián Colman (8.76)



Sub17 masculino

Lanzamiento de jabalina

1 Nicolás Ravassa (42.40)

2 Edgar Márquez (31.70)

3 Miqueas Allende (26.79)



Sub17 masculino

Lanzamiento de martillo

1 Juan Bozac (39.68)

2 Miqueas Allende (27.05)

3 Nicolás Ravassa (26.32)



Sub17 masculino

Salto alto

1 Julián Altamirano (1.75)

2 Joaquín Cerra Cobian (1.50)

3 Ramiro Álvarez (1.45)



Sub15 masculino

80 mts llanos

1 Juan Manzanillo (9.02)

2 Galo Godoy (9.03)

3 Valentino Portella (10.09)



Sub15 masculino

100 mts con vallas

1 Uno De Antueno (16.84)

2 Ezequiel Arrieta (18.29)

3 Valentino Portella (19.00)



Sub15 masculino

200 mts llanos

1 Juan Ramón Manzanillo (25.89)

2 Gabriel González (26.24)

3 Timoteo Artega (27.67)



Sub15 masculino

600 mts llanos

1 Uno De Antueno (1.52)

2 Juan Ramón Manzanillo (1.54)

3 Tiago Cazón (1.55)



Sub15 masculino

2000 mts marcha

1 Genaro Ojeda (13.36)



Sub15 masculino

Salto largo

1 Galo Godoy (6.19)

2 Uno De Antueno (5.00)

3 Ezequiel Arrieta (4.61)



Sub15 masculino

Lanzamiento de disco

1 Leonel Sanchez (28.12)

2 Alan Villaroel (23.97)

3 Marcelo Máximo Soria Díaz (21.74)



Sub15 masculino

Lanzamiento de bala

1 Leonel Sanchez (9.48)

2 Nahuel Conforti (8.75)

3 Marcelo Máximo Soria Díaz (8.75)



Sub15 masculino

Lanzamiento de jabalina

1 Leonel Sanchez (27.65)

2 Alan Villaroel (23.59)

3 Ezequiel Otei (23.23)



Sub15 masculino

Lanzamiento de martillo

1 Marcelo Máximo Soria Díaz (24.90)

2 Leonel Sanchez (24.18)

3 Nahuel Conforti (24.45)



Sub15 masculino

Salto alto

1 Uno De Antueno (1.65)

2 Timoteo Arteaga (1.45)

3 Santiago Martínez (1.55)