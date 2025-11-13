Se disputó en Tolhuin la carrera de ciclismo rumbo a Araucanía

En el Autódromo Carlos Romero de la ciudad de Tolhuin, se disputó la carrera preparatoria del seleccionado provincial de ciclismo rumbo a los Juegos de la Araucanía, en una jornada organizada por Toranza Bike Pro Team junto a la Secretaría de Deportes.

Las pruebas de rueda fina incluyeron una contrarreloj individual, utilizada como instancia de entrenamiento, y una competencia en pelotón, donde participaron los equipos femeninos y masculinos del seleccionado que representará a Tierra del Fuego en el mes de diciembre, en la provincia de La Pampa.

El seleccionado fueguino está conformado por seis ciclistas: Damas: Uma Machado, Brisa Duarte y Melisa Silva. Caballeros: Valentino García, Lucca Lepio y Máximo Pintos.

Clasificación Femenina

🥇 1° Uma Machado – Tolhuin

🥈 2° Brisa Duarte – Tolhuin

🥉 3° Melisa Silva – Tolhuin

Clasificación Masculina

🥇 1° Lucas Torres – Río Grande

🥈 2° Nicolás Cicchero – Ushuaia

🥉 3° Valentino García – Río Grande

La jornada dejó un balance altamente positivo, consolidando el trabajo de preparación de los atletas fueguinos de cara al desafío patagónico más importante del año.