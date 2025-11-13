La Escuela de Taekwondo de Tolhuin participará en el Torneo Nacional Clausura en Bs As

Una delegación de ocho taekwondistas fueguinas, lideradas por el entrenador Naghyb Arévalos, representará a la provincia en el torneo que define a los campeones argentinos y prospectos para los Juegos Sudamericanos. El evento reunirá a los mejores atletas del país del 14 al 16 de noviembre en el CeNARD. La Escuela Deportiva Provincial de Taekwondo de Tolhuin, dependiente de la Secretaría de Deportes de la provincia, se alista para su participación en el Torneo Nacional Clausura, el evento que coronará a los nuevos campeones argentinos de la disciplina. La competencia, organizada por la Confederación Argentina de Taekwondo WT, se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en Buenos Aires. Este certamen de cierre de temporada no solo definirá a los campeones nacionales en las modalidades de kyorugui (combate), poomsae (formas) y para-taekwondo, sino que también servirá como escenario clave para la selección de los representantes argentinos rumbo a los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 y los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. La delegación de Tolhuin, que logró su clasificación a través del ranking provincial y por méritos deportivos, estará compuesta por ocho prometedoras atletas que competirán en diversas categorías cadete y juvenil. Bajo la dirección del entrenador Naghyb Arévalos, las taekwondistas que representarán a la escuela de Tolhuin son: Margarita Treppo (Categoría Pre Cadete +35 kg) Guadalupe González (Categoría Cadete -47 kg) Morena Sandoval (Categoría Cadete -51 kg) Yamila Fernández (Categoría Cadete -51 kg) Daniela Ríos (Categoría Cadete -59 kg) Valentina López (Categoría Cadete +59 kg) Katiana Treppo (Categoría Cadete +59 kg) Aimé Giménez (Categoría Juvenil -49 kg) Cabe destacar que, junto a esta delegación, otros aproximadamente 20 taekwondistas fueguinos, integrantes de distintas escuelas de la provincia, estarán compitiendo en esta importante cita nacional, consolidando una fuerte representación de Tierra del Fuego en el máximo evento del año. El Nacional Clausura concentrará de manera exclusiva a los mejores exponentes del país, desde categorías infantiles hasta máster. Solo accedieron a esta instancia los atletas clasificados por el ranking provincial (que abarca a las 24 federaciones), los medallistas del Torneo Nacional Apertura o aquellos con resultados internacionales destacados durante el año 2025, lo que garantiza un nivel de competencia de la más alta calidad. La participación de la Escuela Deportiva de Tolhuin en este evento refleja el crecimiento y el alto nivel competitivo del taekwondo fueguino, posicionando a la provincia como un semillero de talentos en el ámbito deportivo nacional.