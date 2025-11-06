Corte programado del servicio eléctrico en Tolhuin

La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad de Tolhuin que, debido a tareas de mantenimiento en la usina, se llevará a cabo un corte programado del servicio eléctrico el viernes 7 de noviembre, entre las 3:00 y las 8:00 horas aproximadamente.

Los sectores afectados serán los siguientes:

●Zona Sur:

Barrios cercanos a la RN3, desde calle Kovacic hacia el Sur, hasta el Camping de Laguna del Indio.

●Barrio Kareken

Parque Industrial (sector aserraderos)

Loteos del Río Turbio

Barrio Ecopueblo II

●Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1):

Desde Emilio Blanco hasta la cabecera del Lago Fagnano.

●Barrio Centro Empleados de Comercio

Barrio Los Naranjos

Barrio Tierra de Ñires

Barrio Islas del Sur

●Barrio 9 de Octubre y Altos de la Montaña

●Barrios cercanos a calle Justo José de Urquiza, incluyendo:

Macizos del Barrio Provincias Unidas (entre las calles 17 de Agosto, 27 de Febrero, Julio Argentino Roca, Justo José de Urquiza y Dardo Cabo)

Barrio Procrear

Zona campo de jineteada

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.