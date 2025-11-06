Corte programado del servicio eléctrico en Tolhuin

La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad de Tolhuin que, debido a tareas de mantenimiento en la usina, se llevará a cabo un corte programado del servicio eléctrico el viernes 7 de noviembre, entre las 3:00 y las 8:00 horas aproximadamente.
Los sectores afectados serán los siguientes:
●Zona Sur:
Barrios cercanos a la RN3, desde calle Kovacic hacia el Sur, hasta el Camping de Laguna del Indio.
●Barrio Kareken
Parque Industrial (sector aserraderos)
Loteos del Río Turbio
Barrio Ecopueblo II
●Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1):
Desde Emilio Blanco hasta la cabecera del Lago Fagnano.
●Barrio Centro Empleados de Comercio
Barrio Los Naranjos
Barrio Tierra de Ñires
Barrio Islas del Sur
●Barrio 9 de Octubre y Altos de la Montaña
●Barrios cercanos a calle Justo José de Urquiza, incluyendo:
Macizos del Barrio Provincias Unidas (entre las calles 17 de Agosto, 27 de Febrero, Julio Argentino Roca, Justo José de Urquiza y Dardo Cabo)
Barrio Procrear
Zona campo de jineteada
Sepan disculpar las molestias ocasionadas.