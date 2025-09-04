CORTE PROGRAMADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN

La DPE informa a la población de Tolhuin que debido a tareas de mantenimiento en la usina se ha programado un corte de energía el día viernes 05 de septiembre desde las 2:00h hasta las 8h en los siguientes sectores:
Zona cercana a RN3 desde calle Kovacic, hacia el Sur, hasta el Camping de Laguna del Indio.
Barrio Kareken
Parque industrial, sector aserraderos.
Loteos del Río Turbio
Barrio Ecopueblo II
Zona cercana a RP1 (Av. Gendarmería Nacional Argentina) desde calle Emilio Blanco hasta la cabecera del Lago.
Barrio Islas del Sur
Barrios Los Naranjos
Barrio Centro empleados de Comercio. Barrio Tierra de Ñires
Planta de agua D.P.O.S.S.
Barrio 9 de Octubre y Altos de la Montaña Zona campo de jineteada
Sepan disculpar las molestias ocasionadas.