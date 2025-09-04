CORTE PROGRAMADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN

La DPE informa a la población de Tolhuin que debido a tareas de mantenimiento en la usina se ha programado un corte de energía el día viernes 05 de septiembre desde las 2:00h hasta las 8h en los siguientes sectores:

Zona cercana a RN3 desde calle Kovacic, hacia el Sur, hasta el Camping de Laguna del Indio.

Barrio Kareken

Parque industrial, sector aserraderos.

Loteos del Río Turbio

Barrio Ecopueblo II

Zona cercana a RP1 (Av. Gendarmería Nacional Argentina) desde calle Emilio Blanco hasta la cabecera del Lago.

Barrio Islas del Sur

Barrios Los Naranjos

Barrio Centro empleados de Comercio. Barrio Tierra de Ñires

Planta de agua D.P.O.S.S.

Barrio 9 de Octubre y Altos de la Montaña Zona campo de jineteada

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.