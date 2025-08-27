Cejas: “Es un honor representar a Tolhuin y ser candidata a senadora por Defendamos Tierra del Fuego”

Ana Paula Cejas, secretaria de Gobierno del Municipio de Tolhuin y segunda candidata a senadora nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego, habló sobre el desafío que asumirá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y remarcó el valor del trabajo colectivo en la política.

Cejas expresó: “Es un momento que mezcla muchos sentimientos, por un lado lo que atraviesa nuestra comunidad, y por otro, la enorme responsabilidad que implica ocupar un lugar de representación tan importante. Haber pasado por el Concejo Deliberante y por la Secretaría de Gobierno me dio una experiencia clave para llegar a este desafío”.

La funcionaria recordó su recorrido en la gestión municipal y la importancia de sostener la cercanía con los vecinos: “Lo más importante es todo lo que pudimos construir colectivamente en mi ciudad, transformando la vida de los vecinos a través de una gestión que elegimos y defendemos con orgullo”.

Cejas también agradeció el respaldo de los intendentes Martín Pérez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), referentes del espacio que encabeza la lista: “Es un reconocimiento muy valioso que nos impulsa a seguir construyendo y trabajando para que, si la gente nos elige en octubre, podamos representarlos en el Congreso de la Nación”.

El frente Defendamos Tierra del Fuego, que reúne a distintos sectores políticos y sociales, competirá en los comicios legislativos de octubre, donde se renovarán bancas en el Congreso Nacional.