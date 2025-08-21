El Gobernador Melella instruyó bonificar a los usuarios de Tolhuin los días de cortes rotativos del servicio eléctrico

El Gobernador de provincia, Gustavo Melella, instruyó a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a aplicar una bonificación en las próximas facturas del servicio eléctrico. La medida busca compensar a los usuarios por los inconvenientes generados a raíz de la interrupción del suministro en los últimos días.

Los cortes se deben a una falla en el generador Cummins 2, una de las principales fuentes de abastecimiento energético de la localidad. Debido a esta situación, la DPE debió implementar interrupciones programadas del servicio con el fin de equilibrar la demanda y permitir los trabajos necesarios para la instalación de un nuevo grupo generador 0 km.

Desde el organismo provincial señalaron que se continúa trabajando con gran esfuerzo técnico y humano para restablecer completamente el servicio eléctrico en la ciudad. Además, destacaron que la incorporación del nuevo equipo permitirá mejorar la calidad del suministro y reducir el riesgo de futuras interrupciones.

El Gobierno provincial remarcó su compromiso con los vecinos y vecinas de Tolhuin, asegurando que la bonificación será reflejada de forma clara en las facturas correspondientes, y que se mantendrán informados sobre los avances en la normalización del sistema energético local.