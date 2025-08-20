Un grupo de vecinos y comerciantes de Tolhuin se movilizaron en reclamo por los constantes cortes de energía



La bronca de los vecinos y comerciantes de esta ciudad por los reiterados cortes de energía eléctrica está a punto de desbordarse. La situación llegó a un punto de no retorno en la jornada de este martes, cuando un grupo de residentes se autoconvocó en la Delegación de Gobierno y la violencia estuvo a punto de estallar.

Los manifestantes, que vienen sufriendo la inestabilidad del servicio desde hace meses, exigieron respuestas concretas. En el lugar, fueron recibidos por la ministra de Trabajo del Gobierno, Sonia Castiglione, quien no supo dar una solución inmediata a los enardecidos reclamos.

El descontento generalizado se agudizó tras un fin de semana en el que los cortes de luz superaron las 20 horas, generando graves inconvenientes en comercios, el sector turístico y las familias de la localidad. Ante la falta de una respuesta que ponga fin a la problemática, los vecinos advirtieron que podrían profundizar su reclamo con medidas de fuerza más contundentes, como el corte del tránsito en la estratégica Ruta Nacional 3.

Fuente: Red 23