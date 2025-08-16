Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Cronograma de cortes programados del servicio eléctrico en Tolhuin 

Se informa a la población de Tolhuin que debido a una falla del grupo generador Cummins N2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada en los siguientes sectores y horarios:

Sábado 16/08/25 — 01:00 a 07:00h

Zona Centro de Tolhuin

Altos de la Montaña

Sábado 16/08/25 — 07:00 a 13:00h

Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio)

Zona cercana a RP1 (Av. Gendarmería Nacional) desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del sur)

Zona Norte

RP23

3) Sábado 16/08/25 — 13:00 a 19:00h

Barrio Provincias Unidas

Barrio Campo de Jineteada

Barrio Procrear

Zona cercana a camino cerro Michi

IPVI IPVII e IPVIII

Barrio 9 de Octubre

Barrio Altos de la Montaña

4) Sábado 16/08/25 — 19:00 a 00:00h y Domingo 17/08/25 de 00:00 a
1:00h

Zona Centro de Tolhuin

Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el
indio)

Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta
aserradero Lenga Patagonia)

Zona cercana a RP23
Sepan disculpar las molestias.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código