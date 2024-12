Harrigton: «Vamos a adoptar la postura de defensa de estos recursos»

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrigton sostuvo que defenderá el cobro de los impuestos inmobiliarios en declaraciones a Radio Provincia.

Harrigton recordó que durante la gestión de Rosana Bertone se inició la discusión, pero «el Municipio de Tolhuin tenía la postura de no hacer el reclamo, de hecho dejó pasar las instancias judiciales del reclamo iniciado por Gustavo Melella y Walter Vuoto y Tolhuin se bajó de la discusión. Y hoy no tenemos mas que un derecho sino una charla, debe ser una decisión política de los acuerdos que se pueden generar por la recaudación del impuesto inmobiliario o no».

Asimismo el intendente e Tolhuin remarcó que puede abrir la «posibilidad de dialogo» y «no tengo condicionamientos para hablar políticamente de estos temas».

Harrigton remarcó que el ex intedente Claudio Queno «no tenia intenciones de reclamar» porque «Tolhuin no estaba alcanzando los niveles de regularización dominial que tiene ahora. El cobro que se daba en su momento era ínfimo respecto de del impuesto inmobiliario». Además «hoy con el crecimiento que se dio del ordenamiento territorial que se dio, y no estaba en ese momento, no se valoró y no se pensó mucho en esta situación».

«El impuesto inmobiliario tiene un impacto mayor en las arcas del municipio respecto de la recaudación, podríamos decir que con lo que se recauda se sostienen algunos servicios, no así en cuanto directamente a la obra pública, porque nosotros tenemos a partir de la Ley 1301 fondo específico para eso. En cuanto al funcionamiento del municipio, tiene una afectación toda la disminución de los recursos que se den en función de un municipio que está creciendo, tiene una demanda en constante crecimiento de servicios siempre faltan recursos», aseveró.

«Hay una posibilidad de dialogo pero un entendimiento de que el Municipio no hizo el reclamo que debía hacer en su momento», subrayó.

Harrigton concluyó diciendo sobre el tema que «nuestra disposición de política es siempre charlar, porque obviamente cada vez que hablamos de recursos municipales vamos a adoptar la postura de la defensa de estos recursos y cada vez que se pueda rescatar un peso más que se vuelquen a brindar mejores servicios a la comunidad también lo vamos a hacer. En eso siempre tenemos predisposición y tratamos de ser políticamente lo suficientemente responsables para que los vaivenes económicos no impacten de manera negativa en el desarrollo cotidiano de la comunidad y no perjudique a nuestros vecinos».