Hoy dará comienzo un nuevo juicio por abuso sexual en Río Grande

Desde las 9:30 hs comenzará en Río Grande el juicio oral contra un hombre de 38 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple.

De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, los hechos que se investigan ocurrieron en 2021 y habrían tenido como víctimas a dos mujeres, presuntamente agredidas por el acusado en distintas circunstancias.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte estará integrado por los jueces Eduardo López, Juan José Varela y Natalia Buitrago (en carácter de subrogante).

La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Vanina Cantiani, mientras que la defensa oficial del imputado será asumida por Mariano Sardi.

En esta primera etapa del debate, que se desarrollará a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual, se prevé la participación de 9 testigos.

