La Municipalida de Ushuaia refuerza tareas por el aumento de caudales tras las fuertes lluvias

La Municipalidad de Ushuaia informa que, debido a las intensas precipitaciones y al deshielo acelerado provocado por los fuertes vientos, distintos ríos y arroyos de la ciudad registraron un importante incremento en sus caudales.

El caso más crítico se presenta en el arroyo Buena Esperanza, que a la altura de la planta potabilizadora se desbordó, generando el ingreso de agua en algunos terrenos y viviendas.

Desde las primeras horas, equipos municipales de diversas áreas trabajan en el lugar con maquinaria y personal para contener la situación y asistir a las familias afectadas. También interviene la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), en el marco de un trabajo coordinado tal como destacó el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, quien remarcó “la importancia de actuar de manera conjunta entre todas las áreas municipales, provinciales y las fuerzas de emergencia para brindar una respuesta rápida y eficiente”.

Además, se registran complicaciones en otros sectores de la ciudad, como en Yaganes, a la altura de la base donde cruza el río, y en la zona baja de Damiana Fique, en dirección a Fuegia Basket, donde se mantiene un monitoreo constante ante el aumento del caudal.

Por su parte, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, subrayó que “todo el equipo técnico y operativo está desplegado, evaluando la evolución del fenómeno y priorizando la intervención y asistencia a los vecinos y vecinas afectados”.

La Municipalidad solicita a la población mantenerse informada a través de las redes oficiales del Municipio. Ante cualquier situación de emergencia, se recuerda que está disponible el 103 de Defensa Civil Municipal.

