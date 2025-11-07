El Parque de los 100 años tendrá un juego temático del histórico Barquito Azul

En el marco del cuarto aniversario de su inauguración, el Municipio de Río Grande -a través de la Secretaría de Obras Públicas- avanza en la instalación de un nuevo juego que ampliará y renovará las propuestas recreativas del Parque de los 100 Años: uno de los espacios más visitados por las familias riograndenses.

Inaugurado durante la gestión del intendente Martín Perez en el Centenario de la ciudad, el Parque de los 100 Años se ha consolidado como un punto de encuentro para vecinos y vecinas, quienes diariamente disfrutan de su infraestructura.

En vísperas de su 4° Aniversario, el Municipio incorpora un juego inspirado en el histórico Barquito Azul, símbolo identitario de la ciudad. El nuevo atractivo contará con un área de seguridad con piso in situ para brindar mayor seguridad a las y los niños que disfruten del mismos. Los avances en la colocación fueron supervisados por el intendente Martín Perez junto a la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco.

“Con la incorporación de esta réplica del Barquito Azul buscamos seguir poniendo en valor los elementos que forman parte de nuestra historia y fortalecer la identidad de los espacios públicos”, afirmó el Intendente en tanto, adelantó que “muy pronto los más pequeños podrán disfrutar de este juego”.

Perez destacó la importancia de continuar mejorando los espacios de encuentro y disfrute de la comunidad, y recordó que este nuevo atractivo se suma al reconocido sector de juegos del Parque de los 100 Años, el cual incluye la Torre de Agua CAP, el Submarino, el Barco y la Avioneta.