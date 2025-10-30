Nuevas propuestas recreativas y educativas para toda la comunidad en el SUM Patagonia en Río Grande

La Secretaría de Representación Política informa que ya se encuentran disponibles las nuevas propuestas recreativas y educativas para toda la comunidad en el SUM Patagonia, ubicado en calle Patagonia 470 del barrio Chacra II. El espacio se encuentra abierto de lunes a viernes, de 9 a 22 h.

Se desarrollan talleres para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el objetivo de promover el aprendizaje, la recreación y la integración comunitaria. Las actividades disponibles son:

Reggaetón – lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 h

Salsa – martes y jueves de 20 a 21 h

Bachata – martes y jueves de 19 a 20 h

Yoga – miércoles de 18 a 19 h y viernes de 17 a 18 h

Pilates – lunes 20 a 21.30 h y jueves de 18 a 19 h

Zumba – martes y jueves de 17 a 18 h

Charlas de salud – viernes de 15 a 17 h

Taekwondo – lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h

Filigrana en papel – martes y jueves de 14 a 16 h

Inglés – martes de 11 a 12 h y viernes 14 a 15 h

Belleza de pies – lunes y miércoles de 14.30 a 16.30 h

Danza urbana – viernes de 20 a 21 h

Al respecto, la subsecretaria de Participación Comunitaria, Silvia Cardozo, precisó que “además, los fines de semana se realiza una feria local donde acompañamos a feriantes que encuentran aquí un lugar para ofrecer sus productos, entendiendo la situación económica actual y la importancia de fortalecer la economía comunitaria”.

Asimismo se invita a los vecinos a conocer el SUM y participar de las actividades, donde se encontrarán con el personal administrativo para brindarles toda la información necesaria.

Para inscripciones y consultas la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 2964473812 de lunes a viernes de 9 a 22 h en Patagonia 470, barrio Chacra II.