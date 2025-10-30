Luego de su exitosa presentación en Río Grande en agosto pasado, esta vez, el festival de moda y diseño Tussock llega a la ciudad de Ushuaia para ofrecer un conjunto de acciones orientadas a compartir algunas prácticas del diseño, el arte y la educación a través de la indumentaria con espíritu patagónico.

El festival, coproducido en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Provincia, propone una experiencia colectiva que incluye proyecciones, exhibiciones y charlas en diálogo con el paisaje, la comunidad y el hacer manual.

La inauguración se realizará el sábado 1 de noviembre a las 19 h. en la Secretaría de Cultura, ubicada en Deloqui 1465 de la ciudad de Ushuaia. Las actividades se desarrollarán desde ese mismo sábado hasta el jueves 13 de noviembre, ofreciendo un cronograma diverso:

Sábado 01/11 – 17 h.: «¿Cómo nace un abrigo?» (Gob. Deloqui 1465). LINDOR presenta una acción en la que una frazada bordada colectivamente en el taller será transformada en un abrigo.

Sábado 02/11 – 19 h.: Inauguración (Gob. Deloqui 1465). Proyección de fashion film + exhibición fotográfica y prendas textiles patagónicas.

Viernes 07/11 – 19 h.: «Construir una marca de moda consciente» (Virtual). La diseñadora Juliana García Bello invita a un encuentro online para reflexionar sobre la identidad de marca, el valor y la comunicación sustentable.

Jueves 13/11 – 19 h.: Charla con diseñadores (Gob. Deloqui 1465). Un espacio para conocer los procesos creativos, trayectoria e inspiraciones detrás de distintas marcas de moda fueguinas. Participan: Fibras del Fin del Mundo, Coihue, Cecilia Almonacid, García Bello.

Cabe recordar que Tussock nació de la iniciativa de un grupo de trabajadores del diseño liderado por la diseñadora Juliana García Bello y el productor Valentín Bernard y que, en su edición anterior realizada en el Muso Fueguino de Arte Niní Bernardello, recibió a 400 visitantes y contó con la participación de alrededor 200 participantes en las distintas actividades.



