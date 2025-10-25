Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

15 dispositivos municipales de salud en toda la ciudad 

Los mismos están distribuidos en distintos puntos de Río Grande, a fin de garantizar el acceso a la salud pública y de calidad. A través del siguiente link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/, los vecinos y vecinas podrán acceder al mapa interactivo con su ubicación, por especialidades o zonas.

El Municipio de Río Grande consolida una amplia red sanitaria con 15 dispositivos municipales de salud que están ubicados estratégicamente en diferentes barrios de la ciudad.

Mediante el siguiente link: www.riogrande.gob.ar/salud, las vecinas y vecinos pueden acceder al mapa interactivo para saber dónde están los centros de atención. Además de conocer dónde atenderse o qué programas de salud se desarrollan.

Los espacios que integran el sistema municipal de salud son:

  • Centro Municipal de Salud N.º 1 (Chacra II)
  • Centro Municipal de Salud N.º 2 (B° Malvinas Argentinas)
  • Centro Municipal de Salud N.º 3 (Zona Sur)
  • Centro Municipal de Salud N.º 4 (B° De las Aves)
  • Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”
  • Centro Municipal de las Infancias
  • Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo
  • Casa de María
  • Área de Prevención y Promoción
  • Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”
  • Banco de Ayudas Técnicas
  • Bromatología
  • Centro de Especialidades Médicas (CEM)
  • Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes).

El Municipio impulsa políticas públicas de salud basadas en la prevención, promoción y el cuidado integral, con el objetivo de garantizar el bienestar de toda la comunidad riograndense.

