La Municipalidad de Ushuaia acompañó las actividades durante la “Semana de la Voz 2025” del CENT 11

La Municipalidad de Ushuaia acompañó las actividades que se desarrollaron durante la “Semana de la Voz 2025”, que llevó adelante el Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

La Semana de la Voz ofreció una amplia y variada propuesta de actividades destinadas a docentes, estudiantes, especialistas y a la comunidad en general que incluyó charlas, exposiciones, expresiones artísticas y lúdicas que tuvieron lugar, entre otros espacios, en la Sala Niní Marshall y en el Foyer Ego Pereda de la Casa de la Cultura.



En ese marco, el Municipio impulsó una Jornada de Adopción Responsable de Mascotas que se llevó adelante en el Colegio Ernesto Sábato.



La viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi sostuvo que “desde el Municipio acompañamos la realización de esta nueva edición de la Semana de la Voz”, y destacó que “se trata de un espacio que vincula aún más al CENT 11 con la comunidad y visibiliza el trabajo de formación que lleva adelante la institución”.

En esa línea, la viceintendenta aseveró que “vamos a continuar apoyando a las instituciones educativas y de otros ámbitos que trabajan por el crecimiento y el desarrollo de la ciudad”.