«Hay que equilibrar ingresos y gastos para mantener atención social»

El municipio de Río Grande presentó su Proyecto de Presupuesto para el año 2026, que asciende a 173 mil millones de pesos, en un contexto marcado por la caída de recursos y la incertidumbre económica nacional. Nicolás Giordano, subsecretario de Finanzas, detalló los principales desafíos y prioridades.

Giordano explicó que el Presupuesto “ha tenido cierta dificultad para su conformación, sobre todo por la caída del consumo de recursos que está teniendo todos los niveles del Estado”, pero destacó el compromiso de su equipo y del intendente Martín Perez «hemos trabajado muy fuerte con el intendente para hacer el cumplimiento de todas las necesidades de los vecinos y continuar con la obra pública con recursos propios», a pesar de que el Estado Nacional ha cortado ese flujo de remesas, sostuvo y agregó que también «tenemos la situación social, entendiendo la situación que están pasando todos los vecinos»

Giordano detalló que “la situación es muy compleja” ya que el 80% de los ingresos municipales proviene de la coparticipación nacional y provincial, cuyos ingresos se estiman con casi un año y medio de anticipación, complicando la planificación ante la volatilidad económica.

El mayor enfoque está puesto en la acción social, que será incrementada para atender la problemática creciente, con un fuerte compromiso en salud pública. “Estamos muy fuertes en el tema de salud, porque muchas personas han dejado de poder pagar sus prepagas”, indicó, y agregó que el transporte público también es una prioridad debido a su incremento en demanda y su subsidio sostenido por la comuna, además de los programas de alimentos y acompañamiento a comedores y personas en situación de vulnerabilidad.

En materia tributaria, el subsecretario aclaró que no habrá aumentos en el impuesto automotor ni en el inmobiliario, sino actualizaciones de las bases impositivas según índices oficiales para evitar una carga económica desproporcionada sobre los vecinos y afirmó que “se propone una bonificación para que el impacto en los vecinos no sea tan fuerte”.

El presupuesto también prioriza un ambicioso plan de obras públicas, dedicando alrededor del 25% de los recursos a infraestructura financiada con fondos propios. Proyectos como la finalización del natatorio municipal, la construcción de espacios como la Carpa de la Dignidad, y la remodelación del mercado del ex kiosco Fénix forman parte de esta estrategia. Recordó que “desde diciembre de 2023 el Estado nacional ha suspendido el envío de fondos, por lo que el municipio ha asumido con recursos propios la ejecución de proyectos prioritarios, como pavimentación, mantenimiento de redes pluviales, infraestructura sanitaria y espacios recreativos”.

Giordano indicó que, “a pesar de todos los retos”, el presupuesto busca ser equilibrado y responsable, y es una herramienta que refleja el modelo de gestión del municipio orientado a mantener y mejorar los servicios públicos, garantizando la transparencia y la equidad en la administración.

Además señaló que el presupuesto municipal refleja “un modelo de gestión equilibrado y responsable, orientado a sostener y mejorar la calidad de vida de los vecinos y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.

