El Colegio Alicia Moreau de Justo realiza un ciclo de conciertos en el marco de su orientación en música y arte 

El Colegio Provincial “Alicia Moreau de Justo” de Río Grande, realizó el segundo encuentro 2025 del Ciclo de Música Clásica y Académica 2025, una propuesta que busca acercar la música clásica a la comunidad y a la vez, recaudar fondos para la compra de instrumentos nuevos, ya que el Colegio cuenta con la Orientación en Música y Arte.

Rocío Quiroz Gauna, coordinadora del Bachiller Orientado en Arte y Música del Colegio, explicó que este es el tercer año consecutivo que se realiza. Está conformado por docentes, alumnos y ex alumnos de la institución y artistas invitados, tanto de la ciudad como estudiantes del Centro Polivalente de Arte.

Por su parte, Nelson Alderete, docente y coordinador de Lenguajes Artísticos del establecimiento, mencionó que “contamos con la orientación en Arte y Música desde el 2019. Los docentes realizamos este proyecto, con la idea que sea inclusivo y mostrar la música clásica y académica, fortalecer esta área dentro de la comunidad y apoyar también a otras propuestas de música clásica”.

Cabe mencionar que se cobra una entrada de tres mil pesos y que el próximo encuentro se realizará en el mes de octubre. Quienes quieran conocer más sobre esta iniciativa y participar de la siguiente edición, pueden hacerlo ingresando a las redes sociales del establecimiento.

Asimismo, este sábado 13 se realizó el Concierto “Pinceladas Argentinas”, con un bono contribución de 5 mil pesos, en el Centro Cultural Alem a las 20 horas.

“La idea es que la música sea un nexo en la sociedad, que convoque a los músicos y fortalezca el uso de instrumentos como el violín, violonchelo, entre otros” explicó el docente.

Por su parte, el director del establecimiento, Cesar Gómez, destacó la tarea de las y los docentes con este proyecto y agregó que “permite que estudiantes de la institución puedan acercarse a la música clásica, siendo un espacio para que docentes y estudiantes de instituciones hermanas puedan venir a ofrecer su arte”.

“Es un espacio que nos permite a nosotros también, recaudar algunos fondos para esta orientación y generar recursos para poder comprar instrumentos que tanto lo necesitan los chicos en el diario escolar”.

Lisandro Andrade, ex alumno de la institución, participó como artista invitado, interpretando “Moonlight Sonata” de Beethoven, entre otras piezas, quien mencionó que “es una invitación para que conozcan la música clásica, lo que es la interpretación, el sentimiento que expresamos cada uno de los que venimos acá. Agradezco al Colegio por invitarme, es un gusto siempre participar”.